يتنازل عن ابنه الأصغر لشقيقه العقيم

المصدر: البيان الإلكتروني

أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ذكرت فيها أن زوجها حاول إجبارها على منح طفلهما الأصغر لشقيقه وزوجته بسبب عدم قدرتهما على الإنجاب.

وأوضحت الزوجة، حسبما نشر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري، أنه بعد رفضها ترك طفلها، طردها زوجها من المنزل ورفض تطليقها، وما زال يلاحقها بعد إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، قائلة: "زوجي يحاول أن يحرمني من طفل من أطفالي، حتى يرضي شقيقه، ما دفعه إلى طردي من المنزل".

ولفتت الزوجة إلى أنها عاشت مع زوجها عشر سنوات، عانت فيها عنف شقيق زوجها، موضحةً أن الأخير دائماً ما كان يتدخل في حياتها وطريقة تربيتها لأطفالها، إلى أن قرر وزوجها أن يمنحه طفلها الأصغر، وعمره عامان، وهو الأمر الذي رفضته بشدة، إلى أن قرر الزوج وشقيقه طردها بعد إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية.

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