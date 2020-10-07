النيابة السعودية تأمر بالقبض على شخص ربط ابنه بمنشر الغسيل وعذبه بالسوط

المصدر: البيان الإلكتروني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يظهر فيه شخص ربط ابنه بمنشر الغسيل وراح يضربه بالسوط وسط بكاء الطفل وتوسلاته.

وبناء عليه، أمرت النيابة العامة بالقبض عليه والتحقيق معه، وبعد تحديد هوية المذكور اتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، فتم القبض عليه.

وبعدها تم التحقق من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

واستندت النيابة السعودية في أمرها، على توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية بحق المعتدي على الطفل وما تم رصده في مركز الرصد النيابي.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقاً لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كافة السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتُشكّل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظاماً، وفقاً لاختصاصها بموجب المادتين (15-17) من نظام الإجراءات الجزائية.

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