مجرم خطير يطلق النار على الشرطة السعودية عند اعتقاله

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن سعودي ارتكب عدداً من الجرائم الجنائية، حيث روج المخدرات، ولدى القبض عليه أطلق النار على قوات الشرطة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تمكنت، من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، لارتكابه عدداً من القضايا الجنائية، تمثلت في ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال الأمن، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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