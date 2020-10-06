عصابة تستولي على ملايين الجنيهات من حساب رجل أعمال مشهور

المصدر: البيان الإلكتروني

استولت عصابة مكونة من 17 شخصا، على 12.5 مليون جنيه مصري، من حساب رجل أعمال شهير، بالاشتراك مع موظفين في بنك، بعد تمكنهم من استخراج بطاقة رقم قومي باسم المجنى عليه.

وكشفت التحريات والتحقيقات الواقعة بورود معلومات لدى أجهزة الأمن، بتدوين اسم واحد لرجل أعمال على بطاقتي تحقيق شخصية، وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى المتهمين في الواقعة، وبتطوير التحقيقات معهم، اعترفوا بالواقعة وبتسهيل حصول شخص آخر على بطاقة رجل الأعمال، حيث استخرجها من القاهرة.

التحريات أيضا توصلت إلى أن المستخدم الثاني لبطاقة رجل الأعمال، هو أحد عناصر تشكيل عصابي يحترف عناصره التزوير والتلاعب، تقوده "سهير"، التي غادرت السجن قبل أشهر قليلة، بعد قضاء عقوبة 10 سنوات في جناية تزوير واستعمال محرر رسمي، ورغبة منها فى إعادة نشاطها، تمكنت من استخراج بطاقة أخرى باسم "سهر".

وقادت سهير التشكيل مع زوجها المسجل خطرا والسابق اتهامه فى قضايا جنائية، وآخرين، وتولت هي مهمة جمع بيانات رجل الأعمال الشهير، وتواصلت مع موظفين بالبنك، واتفقت معهم على سحب أموال من حسابه، ببطاقة رقم قومي سليمة البيانات، لكن بصورة مختلفة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن رجل الأعمال المجنى عليه أودع فى البنك مبلغ 10 ملايين جنيه شهادات، في يونيو الماضي، وكان فى رصيد حسابه الجاري 2.5 مليون جنيه، وتمكن التشكيل العصابي من الحصول على بياناته واستخراج بطاقة بها، في شهر يوليو الماضي.

وفي أغسطس الماضي، توجه أحد عناصر التشكيل إلى البنك، وفكّ الشهادات المقدرة بـ 10 ملايين جنيه، وحوّل منها 8 ملايين جنيه إلى حساب سهير، ووزع باقي مبلغ الشهادات بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه على حسابات أخرى بإجمالي 4.5 مليون جنيه، وهي المبالغ التى أنفقها عناصر التشكيل بالكامل، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

واستكمالا للمعلومة الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 16 من أفراد التشكيل، وعلى رأسهم "سهير" وزوجها، وعثرت الأجهزة الأمنية فى منزلها على عشرات أختام شعار الجمهورية المقلدة لعشرات الجهات الحكومية، كما عثرت على مبالغ مالية، ووثائق أخرى، فيما تكثف جهودها لضبط المتهم رقم 17 الهارب.

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