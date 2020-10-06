رائد البرمجيات جون مكافي في قبضة الشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مصدر من الشرطة الإسبانية اليوم (الثلاثاء)، إن جون مكافي، رائد البرمجيات ومصمم أحد برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر الذي يواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة، أوقف في مطار برشلونة.

وأكد المصدر لوكالة «رويترز» للأنباء، أن مكافي اعتقل يوم السبت قبيل صعوده على طائرة متجهة إلى إسطنبول بجواز سفر بريطاني.

وأضاف أنه سينقل إلى مدريد، حيث يواجه إجراءات التسليم.

وكشف الادعاء الاتحادي الأميركي أمس (الاثنين)، عن عريضة اتهام لمكافي تشمل التهرب الضريبي، وتعمد عدم الإبلاغ عن إيراداته. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من كشف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنها وجهت اتهامات مدنية لمكافي بأنه كسب أكثر من 23.1 مليون دولار من تعويضات لم يصرّح بها عن توصيات خاطئة ومضللة بشأن العملات المشفرة. ويُزعم كذلك أنه كسب ملايين الدولارات من الترويج لعملات مشفرة، ومن خلال أعمال استشارية، وبيع حقوق قصة حياته لفيلم تسجيلي.

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