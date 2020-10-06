القبض على 3 أردنيين اعتقدوا أنهم أذكى من الشرطة!

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن الأردنية القبض على 3 أردنيين فبركوا حادث سلب للتغطية على سرقتهم لـ 4000 دينار تعود لإحدى الشركات، معتقدين أنهم بفعلتهم للحادثة سيفلتون من العقاب، ولكن فطنة البحث الجنائي أوقعت بهم وكشفتهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي اربد من شخصين يعملان في احدى الشركات بتعرضهما لسلب 4000 دينار تعود للشركة التي يعملان بها بعد ان قام أحد الاشخاص باعتراض طريقهما واشهار سلاح ناري وتهديدهما به وإطلاق عيارات نارية بالهواء وأخذ المبلغ والفرار من المكان.

وأضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات توفرت لدى المحققين ادلة حول افتعال واختلاق تلك الحادثة من قبل المشتكين بالاشتراك مع شخص ثالث حيث جرى التحقيق معهما واعترفا بافتعال الحادثة لسرقة المبلغ المالي بالاتفاق مع شخص ثالث أُلقي القبض عليه وضبط بحوزته المبلغ المالي كاملاً والسلاح الناري المستخدم في الحادثة وما زالت التحقيقات جارية.

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