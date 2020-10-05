مصرع عروسين في مصر بعد 24 ساعة من زفافهما

المصدر: البيان الإلكتروني

شيَّع الآلاف من أهالي قرية طحا المرح في مصر، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، فجر اليوم، جنازة عروسين توفيا مختنقين بسبب استنشاق غاز السخان، بعد 24 ساعة من زفافهما بالقرية.

وكان مدير أمن الشرقية، حسبما نشرت "اليوم السابع" في موقعها أمس، تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع عروسين داخل منزل الزوجية بقرية طحا المرج، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم.

وتبيَّن من التحريات الأولية أن سبب الوفاة تعرض العروسين لاختناق بغاز السخان أثناء الاستحمام، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي.

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