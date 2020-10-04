يقتل زوجته و4 أطفال بسكين ومطرقة

المصدر: وكالات

أفاد ممثلو الادعاء في باريس بأن إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية شهدت مقتل امرأة وأربعة أطفال في جريمة أسفرت أيضا عن إصابة 5 أشخاص.

وأفادت وكالة فرانس برس الفرنسية للأنباء اليوم "الأحد" نقلاً عن الادعاء أنه من المشتبه به بأن الزوج هو من قتل المرأة واثنين من أطفالهما واثنين من أبناء أخيه، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت أعمار الأطفال الأربعة القتلى تتراوح بين 18 شهراً و9 سنوات.

ووردت أنباء بأنه من بين المصابين الخمسة ثلاثة أشخاص إصاباتهم خطيرة من بينهم المشتبه به نفسه.

وذكرت التقارير أن التحقيقات جارية لمعرفة الخلفية وراء الجريمة التي وقعت في ضاحية نويزي لو سيك شمال شرق باريس، وكذلك الدافع لارتكابها.

وذكرت محطة بي.إف.إم التليفزيونية أن شاباً ينزف دخل إلى مقهى ليطلب المساعدة. وتحدث عن قريب له هاجم أفراد الأسرة بسكين ومطرقة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأسرة من سريلانكا.

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