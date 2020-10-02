فتاة سودانية ضحية تحرُّش في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تحرش شباب بفتاة في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية المجني عليها (سودانية الجنسية)، وتحديد تسعة متهمين بالواقعة تم ضبطهم، وفقاً لما نشره موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري اليوم.

وبسؤال النيابة العامة المجني عليها، شهدت بتعدي اثنين من المتهمين فقط عليها، ومحاولة أحدهم الدفاع عنها، وثبت وجود الباقين في مكان الواقعة دون التعدي عليها أو الدفاع عنها.

وأقر اثنان من المتهمين، خلال استجوابهما، بهتكهما عرض المجني عليها بالقوة على نحو ما ورد في المقطع المتداول، كما شهد من كان يحاول الدفاع عنها في التحقيقات بالمضمون ذاته، وأكدت تحريات الشرطة النهائية هذه الصورة التي انتهت إليها التحقيقات.

وأخطرت النيابة العامة "خط نجدة الطفل" بالواقعة لحداثة عمر المجني عليها، وأمرت بحبس المتهمين اللذين تعديا عليها أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الباقين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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