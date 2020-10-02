وجبة طعام تسمّم 90 شخصاً في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت وجبة طعام في إصابة 90 شخصاً بحالة تسمم أثناء وجودهم في حفل زفاف في إحدى القرى بمحافظة البحيرة في مصر.

وتلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بورود بلاغ من مستشفى المحمودية العام بوصول 90 شخصاً في حالة إعياء شديد، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الشروق" على موقعها أمس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه أثناء حضورهم حفلاً في قرية الفار تناولوا وجبة كفتة، ما أدى الى إصابتهم بحالة إعياء شديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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