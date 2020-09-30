تفارق الحياة حزنا على والدها المتوفي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

سادت حالة من الحزن والأسى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نبأ وفاة نورين فرح الغربلي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي من مدينة المحلة الكبرى بمصر، حزنًا على وفاة والداها بعد رحيله منذ 40 يوم.

وكان والد نورين قد أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله داخل المستشفى، لكن تدهورت حالته الصحيه وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية في منتصف أغسطس الماضي.

وأكد أحمد صفي الدين، أحد زملاء والد نورين لـ”القاهره 24″، أن الفقيدة كانت تعاني من مرض الذئبة الحمراء واشتد بها المرض عقب وفاة والدها وتدهورت حالتها الصحية والنفسية حزنا على رحيل والدها وتم حجزها في مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة منذ أسابيع إلى أن وافتها المنية أمس.

وأشار “صفي الدين” إلى تعلق الفقيدة بوالدها الراحل قائلا: كان توئم روحها.

جدير بالذكر أن والد نورين فرج الغربلي كان يعمل في تدريس مادة الجغرافيا وكان يتسم بحسن الخلق والوجه البشوش وكان يتمتع بالحب من الجميع على حد قول زملائة.

وكانت حنان الغربلي والدة الطالبة نورين قد أعلنت منذ قليل عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بها “الفيس بوك” عن وفاة نجلتها حزنا علي وفاة والدها بعد 40 يوم من رحيله.

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