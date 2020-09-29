تغريم مدينة ترفيهية 2.5 مليون دولار بسبب حادثة أودت بـ 4 أشخاص

المصدر: أ ف ب

فرضت السلطات الأسترالية غرامة قدرها 3,6 ملايين دولار محلي (2,55 مليون دولار أمريكي) على شركة أسترالية تملك أكبر مدينة ترفيه في البلاد بسبب شوائب على صعيد إجراءات السلامة أدت إلى مقتل أربعة أشخاص سنة 2016.

وكان رجلان وامرأتان قتلوا في حادثة تصادم في إحدى ألعاب المغامرات المائية في متنزه "دريم وورلد" الواقع على سواحل غولد كوست الأسترالية، وهي منطقة سياحية في شرق البلاد.

واعتبرت محكمة في كوينزلاند أن الشركة انتهكت قوانين الولاية في مجال إجراءات السلامة والوقاية الصحية، ما تصل عقوبته إلى 4,5 ملايين دولار أسترالي.

وفي بيان موجه للبورصة الأسترالية، أقرت شركة "أردنت ليجر" صاحبة المدينة الترفيهية بمسؤوليتها الكاملة عن الحادثة مقدمة اعتذارها "من دون أي تحفظ".

وأشارت الشركة التي واجهت انتقادات بعدما حاولت إعادة فتح الموقع حتى قبل دفن الضحايا، إلى أن الإدارة الجديدة أجرت "مراجعة كاملة" لتدابير السلامة.

كما لفتت إلى أنها دفعت تعويضات إلى "أكثرية" العائلات والأشخاص المتضررين جراء الحادثة.

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