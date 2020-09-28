منقذون يحاولون العثور على فتاة صغيرة انهار عليها مكب نفايات في الهند

المصدر: أ ف ب

واصل عناصر الإنقاذ الإثنين البحث عن فتاة صغيرة في الثانية عشرة طمرت قبل نحو يومين تحت كميات كبيرة من القمامة على إثر انهيار جبل نفايات ضخم في غرب الهند.

وكانت نِهى فازافا وصبي في السادسة يجمعان البلاستيك والمعادن على كومة من النفايات بارتفاع 25 إلى 30 متراً في مكبّ بيرانا في أحمد أباد، عندما انهار جزء من الجبل عليهما مساء السبت.

ويعمل نحو أربعة ملايين هندي بينهم كثير من الأطفال في ظروف خطرة وغير صحية في مكبات النفايات بهدف جمع مختلف أنواع المواد لبيعها.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء إم بي مستري لوكالة فرانس برس إن "الصبي أيضاً طمر تحت القمامة لكنّ رأسه كان ظاهراً مما مكّن سكان المحلّة من إنقاذه". وأضاف "ستتواصل جهودنا حتى العثور على الفتاة".

وأضاف أن "استحالة التنفس بشكل طبيعي وسط أطنان النفايات" يصعّب عمل المنقذين، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة تعيش وسط القمامة.

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