تفاصيل جديدة حول قتل مدرس لبناته الثلاث وانتحاره بعد تهديده بالحرق

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جديدة حول واقعة قتل مدرس لبناه الثلاث وانتحاره بعد محاولة قتل زوجته، مؤكدة ورود أخبار إلى فرع الأمن الجنائي بطرطوس حول وقوع إطلاق نار في حي الجمعية بالمشروع السادس.

وأضافت الوزارة أنه على الفور توجهت دوريات الفرع للمكان حيث شوهدت امرأة على باب المنزل مصابة بطلق ناري بساقها اليسرى وتبين أنها تدعى ( كفاح محمد علي ) وهي زوجة صاحب المنزل المدعو مطاع سلامة بن حافظ 1966م حماه، وبينت أن زوجها قام بإطلاق النار من بندقية حربية عليها وعلى بناتها الثلاث (شيماء عمرها 22 عاماً طالبة جامعة، خزامة 20 عاماً طالبة معهد صناعي، شادن 17 عاماً طالبة بالثانوي) ومن ثم أطلق النار على نفسه، وبالدخول إلى المنزل شوهد الأب وبناته مفارقين الحياة، فتم إعزام هيئة الكشف القضائي والطبي.

وبالتحقيق الأولي تبين إقدامه على ذلك بسبب وجود خلافات مادية مع المدعو (أحمد) وشخص آخر يدعى (بنيامين) وإقدامهما على تهديده.

تم إلقاء القبض على المذكورين ومازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيصار إلى تقديمها إلى القضاء المختص.

وكانت صحيفة "الوطن" قد أكدت أن رجلا سوريا يقطن في مدينة طرطوس الساحلية قد أقدم على قتل بناته الثلاثة قبل أن يقدم على الانتحار.

وأوضحت الصحيفة أن "الجريمة المروعة" وقعت، الأحد، في حي الجمعية بالمدينة الساحلية، عندما أقدم مدرس رياضيات يدعى، غدير سلامة، على إطلاق النار على بناته الثلاث وزوجته قبل أن يقدم على قتل نفسه.

وكان الأب المنتحر قد نشر على صفحته في موقع "فيسبوك" منشوراً طويلا يشرح فيه أسباب انتحاره، وجاء فيه:

"عندما تقرؤون هذا البوست أكون قد انتحرت وقتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو (أ – ع)، الذي يقطن طرطوس بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو موضح في تسجيل صوتي له على جهاز التاب (الكمبيوتر اللوحي) العائد لي، وهو تسجيل اليوم إضافة لمعلومات كثيرة أخرى توضح الأسباب الكاملة وهو ومن وراءه قادرون على ذلك".

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