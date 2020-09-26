السعودية تعلن القبض على 159 مخالفاً إثيوبياً بالرياض

المصدر: وكالات

أعلن مصدر أمني سعودي اليوم "السبت" القبض على 159 مخالفاً إثيوبياً لأنظمة أمن الحدود بعدد من المواقع في العاصمة السعودية الرياض، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز