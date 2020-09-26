"التمر المجدول" وسيلة مسافر لتهريب الممنوعات

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، الجمعة، القبض على مصري عائد من فرنسا، ومعه أكثر من 600 حبة مخدرة وعبوتين من الماريغوانا أخفيت بطريقة ماكرة، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

وقد عثر مسؤولو الجمارك على 620 قرصًا من أقراص ترامادول، وهو مسكن آلام أفيوني قوي، جنبًا إلى جنب الماريغوانا ملفوفة في "السولوفان"، مخبأة في صندوق من التمر المجدول، حمله الرجل معه من باريس.

وأفاد المسؤول في مصلحة الجمارك بالمطار، إبراهيم عبد اللطيف، بأن الراكب الذي لم تكشف هويته تم توقيفه، ويواجه اتهامات محتملة لخرقه قوانين مكافحة المخدرات والتهريب المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد أدرجت "ترامادول" باعتباره مخدرات غير مشروعة، لأنه يستخدم على نطاق واسع بديلا للهيروين.

وذكرت سلطات الجمارك أنها توقف بشكل روتيني أجانب ومصريين على حد سواء لمحاولتهم تهريب مسكنات الألم والأمفيتامينات المحظورة في الشرق الأوسط.

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