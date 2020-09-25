القبض على متورطين بمشاجرة جماعية في السعودية

المصدر: وكالات

ألقت الشرطة السعودية في منطقة القصيم القبض على متورطين بمشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وإيقافهم جميعاً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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