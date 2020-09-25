إصابة 4 أشخاص في باريس إثر تعرضهم للطعن

المصدر: أ ف ب

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم حالتهما خطرة، في هجوم بسكين الجمعة قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس، حسبما أعلن مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

واثنان من المصابين في حالة حرجة، وفق شرطة باريس التي أضافت بأن شخصين مشتبه بهما لاذا بالفرار.

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر بالشرطة القبض على مشتبه به على درجات أوبرا الباستيل في باريس.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.



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