بالفيديو.. مقتل 23 شخصاً في نيجيريا جراء انقلاب صهريج محمل بالوقود

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل 23 شخصاً في وسط نيجيريا الأربعاء في حريق نجم عن انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود على طريق مزدحم، بحسب ما أعلن رئيس الدولة محمد بخاري.

وقال بخاري في بيان إنّ "مقتل 23 شخصاً، هو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب بلادنا".

وأضاف "أنا قلق جداً لأنّ هذه المآسي واسعة النطاق تتكرّر في بلدنا وتتسبّب بوفيات لا داعي لها".

وأعلنت السلطات أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ مكابح الشاحنة تعطّلت وأنّ سائقها فقد السيطرة عليها، ممّا أدّى لانقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمرّ في المكان، بحسب "يورونيوز".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنّ الحادث وقع على طريق سريع في مدينة لوكوغا، عاصمة ولاية كوغي، مشيراً إلى أنّه شاهد ما لا يقلّ عن تسع جثث متفحّمة.

وبحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ في عداد القتلى تلامذة وعابري سبيل.

ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تشهد باستمرار حوادث مرورية مماثلة تتسبّب بها في أحيان كثيرة خطورة الطرق وافتقارها إلى الصيانة.

وفي يوليو 2018، لقي ما لا يقلّ عن 45 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون بجروح في حريق شاحنة صهريج بولاية بينو.

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