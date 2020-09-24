تأييد سجن ضابط مصري 10 سنوات بتهمة قتل

المصدر: البيان الإلكتروني

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم، حكماً صادراً من محكمة الجنايات (أول درجة) بسجن ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا 10 سنوات، متهمةً إياه بقتل مواطن مصري في مركز مغاغة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب سيارة كان يستقلها، ما أحدث به إصابات أودت بحياته، وقيامه بالتزوير في محضر الاستدلال الخاص بالواقعة.

وكان الضابط طعن على حكم أول درجة، فقضت محكمة النقض بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم، وفقاً لما نشره موقع صحيفة "الشروق" اليوم.

وقضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، في الجناية رقم 22693 لسنة 2018 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 737 لسنة 2018 كلي شمال المنيا، بمعاقبة ضابط شرطة بمديرية أمن المنيا ومقيم بمحافظة الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات في جريمة قتل مواطن مصري بمركز مغاغة عام 2013.

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