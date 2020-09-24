الإنتربول يسلم مصر نجل لاعب كرة قدم مشهور متهماً في قضية فيرمونت

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل 3 متهمين بقضية الفيرمونت، اليوم الخميس، إلى مصر بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي مرحلين عبر مطار القاهرة.

المتهمون الثلاثة وفقا لصحيفة الدستور هم: أحمد حلمي طولان نجل نجم الزمالك السابق والمدرب الحالي لفريق إنبي حلمي طولان، وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد كشفت أنه "بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قدم- مؤخرا- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

على الفور، أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: أحمد طولان (مواليد عام 1988)، وعمرو إسماعيل (مواليد عام 1990)، وشقيقه خالد (مواليد عام 1987).

كذلك تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.

من خلال المتابعة، تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية".

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