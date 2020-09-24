تقتل زوجها بفطر سام وترميه في حفرة

المصدر: البيان الإلكتروني

استخدمت امرأة في ولاية إنديانا الأمريكية نوعا من الفطر القاتل لتسميم زوجها، بحسب مزاعم، تعززت بعد اكتشاف قيامها بالبحث عن الفطر السام عبر الإنترنت.

وكشف تشريح جثة الضحية، ديفيد فوتس (50 عاما)، عن تناوله الفطر السام قبيل وفاته.

وعُثر على فوتس ميتا في حفرة قريبة من منزله في مقاطعة هاميلتون، في أبريل الماضيوترميه .

ووفقا لموقع "الحرة"، فقد عثرت امرأة كانت تسير على الطريق على الجثة مصادفة، وسرعان ما تعرفت السلطات على صاحبها.

وتم القبض على الزوجة، كاترينا فوكس (54) عاما، وشريكها المزعوم، تيري هوبكنز (64 عاما)، ووجهت إليهما تهم مرتبطة بالحادث، إحداها القتل.

وكشفت التحقيقات عن وجود كميات قاتلة من قطع الفطر السام في معدة الضحية، بالإضافة إلى جروح في يديه وبقايا شريط لاصق على معصميه وكاحليه.

وبحسب التحقيقات، فقد عثر في هاتف الزوجة على لقطة شاشة تحتوي على معلومات عن الفطر السام.

ويشدد المحققون على أن الزوجة لم تبذل أي جهد للاتصال بزوجها لعدة أيام بعد اختفائه، ما يعزز التهم الموجهة إليها.

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