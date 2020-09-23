المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

شهدت مدينة هانغتشو الصينية حادثة مروعة إذ جرفت موجة مد عالية عشرات المركبات بعدما تدفقت مياهها على طريق مزدحم بحركة المرور.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي موجة مد هائلة وهي تندفع إلى الطريق المزدحم بالقرب من نهر تشيانتانغ في مدينة هانغتشو بشرق الصين يوم الأحد، وتغرق طابورًا من السيارات في غضون ثوان.

وذكرت السلطات المحلية أن سبع سيارات تضررت بسبب تقلبات الطقس. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكان سبب الحادث تجويف في المد والجزر، وهي ظاهرة طبيعية نادرة تحدث عندما تشكل الحافة الأمامية للمد والجزر موجة من الماء تندفع إلى مجرى مائي ضيق.

ويقال إن ثقوب المد والجزر التي تحدث في نهر كيانتانج Qiantang في هانغتشو هي الأكبر من نوعها في العالم، حيث يصل المد إلى 30 قدمًا ويسير بسرعة 40 كم / ساعة (حوالي 25 ميلاً في الساعة) ، وفقًا للتقارير.

يمكن سماع هدير موجة المد لساعات قبل أن تجتاح النهر، وتظل مياه النهر ترتفع لعدة ساعات بعد مرور التجويف.

شاهد.. موجة مد مفاجئة تغرق عشرات السيارات في غضون ثوان بالصين https://t.co/DeCKopbKbJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5TZtl3tPdd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2020

ويمكن رؤية ثقوب المد والجزر في عدة مواقع حول العالم، بما في ذلك أطول نهر في بريطانيا، نهر سيفيرن، لكن تجويف كيانتانج هو الأكبر.

ويجتذب النهر مئات الآلاف من مراقبي المد والجزر كل خريف، على أمل مشاهدة الظاهرة الفريدة، وفقاً للديلي ميل.

وحذرت الأرصاد الجوية الصينية اليوم الزائرين الذين يخططون لمراقبة المد والجزر، قائلة إنها قد تكون الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي أغسطس 2013 ، تبين أن تجويف المد والجزر كان أقوى مما كان متوقعًا بسبب إعصار ترامي، حيث وصل إلى أكثر من ضعف ارتفاعه المعتاد واخترق حاجز الفيضان، مما أدى إلى إصابة العديد من المتفرجين.

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