ضبط 17 مليون ورقة لتزوير فئتي 100 و500 ريال بالسعودية

المصدر: وكالات

ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزوير العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت، من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر ، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على (17,000,000) سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال ، وأدوات تستخدم في تزييف العملات ، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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