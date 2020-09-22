يقتل أمه بمطرقة وصدفة كشفت الجثة

المصدر: د ب ا

أدانت محكمة ألمانية شابا /19 عاما/ بتهمة قتل أمه عبر تسديد ضربات بمطرقة على رأسها.

وقضت محكمة مدينة ماجدبورج بسجن الشاب بتهمة ضرب أفضى إلى موت لمدة ستة أعوام في سجن الأحداث.

وبحسب بيانات الادعاء العام، وقعت الجريمة في يناير الماضي. وقد أصيبت الضحية بجروح بالغة في الدماغ ماتت بسببها. وتم العثور على جثة الأم بالصدفة في شقة مشتركة بين الأم وابنها في 11 مارس الماضي.

وقبل اكتشاف الجريمة، دخلت الشرطة في مطاردة شرسة مع المتهم. وعثرت الشرطة في سيارته على مخدرات وميزان دقيق ومسدس غاز مع ذخيرة وجهاز صاعق. وألقت الشرطة القبض على المتهم وهو تحت تأثير المخدرات، ثم اكتشفت جثة الأم خلال تفتيش منزله.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم قابل للطعن.

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