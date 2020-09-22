مصر: يكتشف خيانة زوجته له لمدة 11 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض زوج في مصر لخيانة من زوجته، لمدة 11 عاما قضى بعضها موظفا خارج الدولة.

وفي التفاصيل قال محمد، الذي تعرض للخيانة من زوجته إنه بعد تخرجه من دراسته، ارتبط بها لمدة وتقدم لها وتزوجا وهو فى تلك الفترة كان يعمل فى شرم الشيخ، وكان يحصل على إجازة كل شهر أو شهر ونصف، وحدث حمل فى الطفلة الأولى، ثم حدثت ثورة يناير، وسافر وعمل خارج مصر، وخلال تلك الفترة أنجب طفلين أخرين، وعندما عاد فى عام 2018، قرر تأسيس مشروع خاص به للعمل داخل مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "طوال تلك الفترة لم أشك في سلوكها، وخلال شهر ونصف من عودتى إلى مصر، اكتشفت اختفاء مبالغ مالية وهواتف، وأرقام غريبة على هاتفها، حتى وصلتني رسالة من شخص يقول فيها أني بتخان طول عمري وأن مراتي بتخوني مع شخص برة البيت بتاعه قصاد بيت والدتها".

وقال: "هذا الشخص أرسل لي اسمه والمكان الذي يتقابلون فيه، وكانت أرقام الهواتف صحيحة، وكانت الزوجة قد سجلت إحدى هذه الأرقام باسمه، فتأكدت من صحة كلام المتصل الغريب، لم أفكر حينها في أطفالي، وقال المحامي إن هذا ابتلاء قد يحصل نتيجة السفر والغربة، وبدأت أفكر في نسب أطفالي، وبينما كنا نتحدث عن الأطفال أرسل الشخص المجهول صورة للشخص الذي تخونني معه، فاكتشفت أن الطفلة الصغيرة تشبهه، وأن ابن هذا الراجل يشبه ابني بالظبط كأنهم توأم".

وأضاف: "أخدت الولاد لمعمل من المعامل وعملت تحليل dna، وخلصت التحاليل وفوجئت بعد كدة أن والدها قالي لما نتيجة التحليل تطلع طمني، فوجئت بعد كدة أنهم رافعين دعوة خلع، وبعدها طلعت التحاليل وكشفت أن مفيش مطابقة في الجينات الوراثية، فلجأت إلى طريق القانون وعاوز أخد حقي، وتوجهت للقسم والناس ساعدوني كتير جدا، وحررت محضر وأرفقت المستندات واتحولت للنيابة".

وقال: "فوجئت بصاحب البيت بيقول إن كان في واحد بيتردد على بيتي بعد ما أنا سافرت على طول، فبعت الصورة لصاحب البيت وقالي أيوة هو ده، وشهادة الشهود أكدت أن الراجل ده تردد على البيت مرتين، ولما وقفوهم وهما طالعين قالت ده أخويا، والكارثي أن حتى البنت التالتة مطلعتش بنتي".

وأضاف: "أنا واقع في مشكلة تانية، محكمة الأسرة رفضت إنكار نسب، ومتطرقتش لحكم المحكمة اللي صدر بحبس الزوجة والعشيق، وهما الآن هربانين".

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