انهيار مبنى يخلّف 13 قتيلاً في الهند

المصدر: أ ف ب

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم، وعلق نحو 25 آخرين تحت أنقاض مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق انهار قبيل فجر الاثنين في غرب الهند، وفق ما ذكرت السلطات.

وانهار المبنى قرابة الساعة 3,40 صباحاً (10,10 مساء الأحد ت غ) في بلدة بهيواندي، القريبة من بومباي، العاصمة المالية للبلاد.

وصرح قائد الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إيثاب بانديت، لوكالة فرانس برس، بأن "العدد الإجمالي للقتلى (...) بلغ 13".

وتمكن رجال الإنقاذ التابعون للهيئة من إخراج 20 شخصاً، بينهم صبيان يبلغان أربعة وسبعة أعوام، من تحت الأنقاض.

وقال المدير العام للهيئة ساتيا نارايان برادهان، في تغريدة، إن الفرق المتخصصة لا تزال تبحث عن "20 إلى 25 شخصاً يُعتقد أنهم عالقون" تحت الأنقاض.

وأظهرت الصور، التي نشرتها الهيئة على حسابها الرسمي على تويتر، رجال الإنقاذ وهم يزيلون حطام الأسمنت والحجارة فيما تتدلى أسلاك الكهرباء فوق رؤوسهم.

ولم يُعرف سبب الحادث، لكن انهيار المباني شائع نسبياً في الهند بين يونيو وسبتمبر، خلال الرياح الموسمية، مع هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان.

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