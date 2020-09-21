بعد فيديو مروع على تيك توك.. الأمن المصري يضبط المتهم الثالث بالتنمر على مسن

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط المتهم الثالث فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن كان على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه.

ووفقا لتحقيقات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى وارتكبها (3 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة)، وقد تم ضبط إثنان منهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المُشار إليها بالإشتراك مع المتهم الهارب.

ونجح فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهم الهارب فى ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لليوم السابع.

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