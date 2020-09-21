شاهد.. سيول جارفة تجتاح جنوبي فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

فقد شخصان جنوب فرنسا أمس الأحد، جراء سيول مفاجئة نجمت عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة قوية على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه، حيث تم إعلان المستوى الأحمر للخطر.

وذكرت بلدية غارو أن المفقودين هما ممرضة في 64 عاما من عمرها ورجل كان يمارس رياضة الركض في الجبال المحلية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المستوى الأحمر للخطر في المنطقة، الذي يعتبر الأعلى من نوعه.

وحشدت أجهزة الطوارئ مروحيات و700 شخص لمساعدة السكان الذين تضرروا من السيول، التي أدت أيضا إلى إغلاق طرق وقطع مياه الشرب والكهرباء عن بعض المناطق.

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى المنطقة المنكوبة، أمس الأحد، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 شخصا من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين.

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