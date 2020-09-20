قائد شرطة أم القيوين: التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات حادث التصادم

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين لـ «البيان» أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب التصادم الذي حدث بين مركبتين فجر اليوم وراح ضحيته مواطنان في العقد الثاني من العمر، بالإضافة إلى قائد المركبة المتسبب بالحادث وهو من جزر القمر، والذي كان يقود السيارة وهي من نوع «رانج روفر» عكس السير وبسرعة عالية ما أدى إلى اصطدامه بالمركبة الأخرى والتي تقل مواطنين.

ونصح القائد العام لشرطة أم القيوين قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات القانونية والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق، إضافة إلى ربط حزام الأمان باستمرار، وذلك حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطرق، وعدم السير عكس الطريق لما يسببه من حوادث مميتة.

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