القبض على شخص أطلق النار على عمال صيانة في السعودية

المصدر: وكالات

تمكّنت الشرطة السعودية في منطقة عسير من الإطاحة بشخص أطلق الـنار من سِلاحٍ آليّ، على عمال أحد مراكز صيانة السيّارات ما تسبَّب في إصابة اثنين منهم.

وأكّدت شرطة المنطقة، أنّ الجاني سعودي يبلغ من العمر 26 عاماً، لافتةً إلى أنّه تمّت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقه حسب الاختصاص، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

وأظهر مقطع فيديو نشره سناب الداخليّة لحظة نزول الجاني من سيّارته حاملاً سِلاحه، حيث بادر بإطلاق الـنار على العمال أثناء قيامهم بعملهم، ثمّ لاذ بالفرار.

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