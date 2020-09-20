أب يعذب أطفاله ويرسل الفيديوهات لزوجته

المصدر: وكالات

كشف أجهزة الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة، وسط استغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتفصلاً.. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، وأن الأطفال المتعدى عليهم (3 أطفال اعمارهم 11 ، 12 ، 14) و المتعدى عليهم هو والدهم (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، له معلومات جنائية جارى ضبطه) حيث قام وشقيقته (لا تعمل ، مقيمة بذات العنوان) بالاتفاق مع شقيقها على تصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتي قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) .

وباستدعاء الزوجة وأطفالها تبين أنها تاركة منزل الزوجية من حوالى تسعة شهور ومقيمة طرف والدها نظراً للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال مقيمين طرف زوجها، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظراً لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدي الأخيرة والتي كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر.

وأضافت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التي تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهاً عنها، وبمناقشة الأطفال "المجنى عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم ، وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم في شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل مما يؤثر بالسلب على الأطفال، وبمناقشة (شقيقة المتهم) أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالاتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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