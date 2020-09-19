القبض على شابين في مصر بعد إلقائهما مسناً في مصرف مياه

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت الأجهزة الأمنية في مصر على شابين في محافظة سوهاج، عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تنمُّرهما على مسن من أصحاب الهمم.

وتوصل محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، إلى المجني عليه، متواصلاً مع أسرته، إذ عرض عليهم إلحاقه بدار الرعاية، إلا أن أسرته رفضت العرض، حسبما نشرت "اليوم السابع" في موقعها اليوم.

كان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو أظهر لقطات لشابين يتنمران على رجل، ملقيين به في مصرف مياه وسط القمامة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الفيديو لتحديد هوية الشباب والتحقيق معهم.

وأظهرت اللقطات الشابين وهما يتجهان نحو الرجل الذي كان يقف على حافة مصرف مائي في إحدى القرى، ويستعد أحدهما للاعتداء عليه في حين يقوم آخر بتصوير الواقعة.

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