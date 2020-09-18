شاهد.. الدمار الشامل لحرائق ولاية أوريغون الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

خفضت السلطات الأمريكية في ولاية أوريغون عدد الوفيات المؤكدة جراء حرائق الغابات الأخيرة التي اندلعت في الولاية من 10 إلى ثمانية.

وقال مكتب إدارة الطوارئ بالولاية الثلاثاء إن اثنتين من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها تم تحديدها لاحقًا على أنها بقايا حيوانات.

كما انخفض عدد الأشخاص المفقودين من 22 إلى 16.

وقدر المسؤولون عدد المساكن التي دمرتها حرائق الغابات في ولاية أوريغون بـ 1145، بالإضافة إلى تخريب 579 مبنى آخر أيضًا.

وفي ولاية كاليفورنيا، يعمل أكثر من 16600 رجل إطفاء على خطوط أكثر من عشرين حريقًا كبيرًا في الغابات التي التهمت حتى الآن أكثر من 12949 كيلومترا مربعا هذا العام.

ومنذ اندلاع الحرائق الهائلة في 15 أغسطس الماضي، قُتل 25 شخصًا، بحسب "يورونيوز".

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