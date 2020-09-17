بطعنتين في الصدر.. سوري يقتل شقيقه بسبب زجاجة خمر!

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم رجل مخمور على قتل أخيه بطعنتين نافذتين في الصدر والرقبة بسبب خلافهما على زجاجة خمر، وبعدها أسعفه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الرجل قتل شقيقه، بسبب خلافهما على زجاجة خمر في دمشق. وذكرت الوزارة أن معلومات وردت إلى قسم شرطة المزة الغربي في دمشق حول دخول مصاب إلى المشفى نتيجة تعرضه لطعنتين في الرقبة والصدر، وعلى الفور توجهت دورية من القسم إلى المشفى، وتبين أن المصاب قد فارق الحياة بسبب النزيف.

وأضافت الوزارة أنه وبسؤال المسعف شقيق المغدور، عن سبب وفاة شقيقه أفاد أن شقيقه قام بضرب نفسه بواسطة زجاج مكسور وهو بحالة السكر الشديد، وبعد جمع المعلومات والأدلة بحادثة مقتل المغدور تم الاشتباه بشقيق المغدور كونه كان أيضاً في حالة سكر أثناء الحادثة، وبمواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بقتل شقيقه بسبب خلاف بينهما وهما الاثنين في حالة السكر كونهما مدمني كحول، حيث قام بطعنه طعنتين بسكين المطبخ وأوقف سيارة أجرة وقام بإسعافه إلى المشفى.

وبعد إسعافه خرج من المستشفى واشترى زجاجة كحول وتعاطاها، وفق ما ذكر المصدر ذاته.

وقد أفاد والد الضحية أنه سمع ولديه يصرخان على بعضهما بسبب خلافهما على زجاجة خمر، وفض الخلاف بينهما، وعندما عاد لغرفته تشاجرا مرة أخرى وحصلت الجريمة، وأنه سبق وأن قام بتنظيم أكثر من ثلاثين ضبطاً بحقهما في قسم شرطة المزة الغربي بسبب الخلافات العائلية وبعضها وهما بحالة السكر الشديد.

وأفادت الداخلية بأنه تم التحرز على أداة الجريمة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز