اعتقال قاتل الصيدلانية العراقية شيلان دارا وعائلتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، اعتقال قاتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا وعائلتها في شقتهم بالمنصور في بغداد.

وأكدت المصادر، بأن عملية إلقاء القبض على القاتل تمت بالتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مضيفة أن القاتل اعتقل "في أربيل" عاصمة الإقليم.

وأثار مقتل الناشطة الصيدلانية وعائلتها ضجة كبيرة وصدمة في العراق، بسبب الطبيعة العنيفة للحادث وكذلك لكونها شاركت في التظاهرات كمسعفة، مما أثار شكوكا باحتمال تعرضها للاغتيال، على غرار ناشطين آخرين قتلوا مؤخرا.

وقال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، لموقع الحرة إن التحقيقات التي بدأت بمقتل الصيدلانية وعائلتها في بغداد "لم تستبعد فرضية الاغتيال السياسي"، على الرغم من وجود دلائل على أشياء فقدت من منزل العائلة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن من المبكر معرفة الدوافع الحقيقية وراء الاغتيال، لكن العنف الذي اتسمت به الجريمة "لا يتناسب مع الهدوء الذي كان يميز حياة تلك العائلة"، مما يرجح فرضية أن تكون الجريمة أكثر من مجرد سرقة".

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