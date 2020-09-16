كان يشكو التهاباً في الحلق.. خطأ طبي يتسبب بنهاية مأساوية لطفل سعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يصدق والد الطفل السعودي أن ابنه قد فارق الحياة، وهو لم يكن يشكو سوى التهاباً في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، لكن الإهمال وعدم الاكتراث بحياة الناس أودى بحياة طفله.

وفي التفاصيل فقد منعت الشؤون الصحية في مدينة نجران السعودية طبيبة وممرضة تعملان في مركز طبي خاص من السفر على خلفية اتهامهما بالتسبب في خطأ طبي أودى بحياة طفل. بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأصدرت «الصحة» بياناً أوضحت فيه أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق الطبيبة والممرضة بعد شكوى تقدم بها المواطن فاران آل مطارد اتهمهما فيها بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة نجله. وأضافت أنه تم التحفظ على ملف المريض في المنشأة الصحية وبقية المستشفيات التي عاينت الحالة.

وأوضح والد الطفل المتوفى أن ابنه عانى (الاثنين) الماضي من التهاب في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة فتوجه به إلى أحد المستشفيات الخاصة، وعند وصولهما أخضع ابنه لإبرة مغذية في اليد اليسرى، وبعد دقائق نقلت الممرضة المغذي إلى اليد اليمنى، ولاحظ أن الماء يتسرب من كف ابنه فاستدعى الممرضة وأبلغها بذلك، فقامت بوضع المغذي «بطريقة مختلفة»، ما دعاه إلى رفض الإجراء وأخذ ابنه للمنزل، واكتشف وجود تورم بسيط في الكف.

ويضيف آل مطارد أن الحرارة استمرت في الارتفاع في اليوم التالي مع زيادة التورم عن سابقه فاضطر إلى أخذ ابنه إلى مستشفى الولادة والأطفال في نجران، وقدم له الطبيب بعض الأدوية وطلب منه المراجعة. وأضاف: «غادرت مستشفى الولادة والأطفال إلى مستشفى خباش للتأكد من حالة ابني، وعند دخولي عن طريق الطوارئ أوضح الطبيب المعالج أن يد الطفل تعاني من صديد ويستوجب تنظيفها، وقام بتخدير اليد والمباشرة في علاج وإزالة الصديد».

ويواصل الأب: «في اليوم الخامس أبلغتني والدته أنها لاحظت سوادا في يده اليمنى، وراجعنا به مستشفى الولادة وأدخل إلى الإنعاش، وأبلغني الأطباء بوفاته».

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