شاهد.. تجدّد الحرائق في غابات الأمازون ونفوق مئات الحيوانات

المصدر: البيان الإلكتروني

تجددت الحرائق أول أمس الاثنين في غابات الأمازون في البرازيل وتسببت في نفوق مئات الحيوانات.

وعملت فرق الإنقاذ في ولاية بارا على إخماد النيران، التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات المطيرة في المنطقة، بحسب "يورونيوز".

وتصعب عملية التعامل مع هذه النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح.

وأفاد المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن 6803 حرائق نشبت في الأمازون الشهر الماضي، مقارنة بـ 5318 في نفس الشهر من العام 2019.

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