بسبب إيقاظه من النوم.. شاب يقتل والدته وهي تصلي الفجر

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة الجنايات المصرية بمحافظة قنا، اليوم، حكمها بإعدام شاب شنقاً قتل والدته وهي تصلي، متذرعاً بأنها أزعجته وأيقظته من النوم.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو من عام 2019، عندما وجهت النيابة العامة إلى المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، تهمة قتل والدته طعناً بسكين المطبخ أثناء أدائها صلاة الفجر، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الشروق" اليوم.

وبضبط المتهم، اعترف أمام النيابة بارتكابه الواقعة، موضحاً أنه عندما استيقظ من نومه وجد والدته تتوضأ فسببت له إزعاجاً، فانتظر حتى بدأت صلاتها، وأحضر سكيناً من المطبخ، وطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة والجسم أودت بحياتها.

وأضاف أنه كان على خلاف مع أفراد عائلة والدته التي كانت دائمة الود معهم، وأنه حاول كثيراً إبعادها عنهم بلا جدوى.

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