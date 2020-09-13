بالفيديو.. ملكة جمال تطعن امرأة أخرى 7 طعنات وهي تصرخ "أكره النساء"!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكن أحد من المتسوقين يتوقع أن ملكة جمال يمكن أن تطعن امرأة أخرى دون سبب واضح وأمام أعينهم وسط صرخات المجني عليها وصرخات الجانية أمام المتسوقين في إحدى المقاطعات الروسية.

وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته قناة العربية نقلاً عن الـ "ديلي ميرور" البريطانية أن امرأة تدعى ناتاليا دولغانوفسكايا، 32 سنة، وهي ملكة جمال سابقة، دخلت يوم الاثنين الماضي إلى سوبر ماركت في مدينة Ulyanovsk "التي تبعد 700 كيلومتر عن موسكو، وتوجهت إلى قسم الخضار والفاكهة، وصرخت "أنا أكره النساء" وهي تمضي إلى أول عاملة رأتها فيه، وشدّتها من شعرها وسحبت سكينا كان مندسا بملابسها، وسحبها من مكانها، وانهالت عليها طعنا، من دون أي دافع أو سبب، وهو ما حيّر العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، خصوصا أن الطاعنة هي عارضة أزياء محلية معروفة، ومتزوجة من رجل أعمال وسياسي شهير، لكن الزواج الذي لم يثمر عن أطفال، انتهى بعد 6 سنوات بالطلاق.

مع ذلك، تزوجت من آخر فيما بعد، وواصلت العمل في متجر يملكه زوجها السابق بعد الانفصال.

إلا أن حالة ناتاليا النفسية تغيرت لسبب غير معروف، إلى درجة قالت مرة لوالدتها: "أشعر أن بعض الشياطين استلبستني" وهو ما ذكرته الأم لقناة تلفزيونية محلية، حين تحدثت عن ابنتها بعد اعتقالها بسبب هجومها على العاملة التي أصابتها 7 طعنات في الرأس والوجه والرقبة واليدين والعمود الفقري.

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