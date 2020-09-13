قوات الأمن السورية تلقي القبض على من تسبب بحرائق الغابات

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد موجة حرائق واسعة اندلعت في الغابات السورية التابعة لمحافظتي حماة واللاذقية، تمكنت قوات الأمن السورية من إلقاء القبض على من يعتقد أنهم تسببوا بنشوب بعض هذه الحرائق.

وقات لوزارة الداخلية السورية إن أجهزة قوى الأمن الداخلي أجرت التحقيقات اللازمة في الأسباب التي أدت لنشوب الحرائق التي شهدتها محافظة اللاذقية هذا الصيف، لاسيما في الفترة الأخيرة وخلصت إلى إلقاء القبض على 6 مواطنين في مناطق المجيدل وحمام واصل وحصن سليمان وجنين، بعد أن تبين أنهم قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية ومن ثم انتقالها للحراج وأراض أخرى.

وقالت الوزارة إنه تم تحديد المساحات المحروقة وبلغت نحو مئتي دونم وقدرت الأضرار الناجمة عنها وتم تنظيم الضبوط بحق الفاعلين وقدموا موجوداً للقضاء وأن أسباب بقية الحرائق تعود للظروف الجوية.

وتم التأكيد على جميع الوحدات الشرطية للطلب من المخاتير وفعاليات المجتمع المحلي لزيادة الانتباه وعدم حرق الأعشاب ورمي أعقاب السجاير حتى لا يتسببوا بالحرائق.

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