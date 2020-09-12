بلاغ ضد "يوتيوبرز" مصريين بتهمة ترهيب طفلتهما

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدَّم مواطن مصري ببلاغ ضد اليوتيوبرز المصريين أحمد حسن وزينب، متهماً إياهما بترهيب طفلتهما، بعدما أثار فيديو على حسابهما في موقع "يوتيوب" جدلاً واسعاً.

وكانت زينب عمدت إلى تغيير لون بشرتها إلى الأسود خلال أحد الفيديوهات بهدف خداع ابنتها إيلين، قاصدةً الدعابة بذلك التصرف الغريب.

ووجّه المتابعون اتهامات إلى الثنائي بترهيب الطفلة، مناشدين المجلس القومي للأمومة والطفولة ونجدة الطفل التدخل لإنقاذها.

وأعلن أحد المواطنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقديمه بلاغاً ضد أحمد وزينب في المجلس القومي للأمومة والطفولة، موضحاً: "والله العظيم البت دي صعبانة عليا فعلاً.. أتقدم أنا المواطن محمد رضا ونس ببلاغ ضد تلك الأسرة لترهيب طفلة والتنمر ضد أصحاب البشرة السمراء".

يُذكر أن أحمد حسن وزينب طرحا الفيديو المقصود عبر قناتهما منذ أسبوع، وهو ليس الأول الذي تظهر فيه طفلتهما إيلين ويتم استخدامها، بل تعرضا سابقاً للانتقاد الشديد لهذا السبب.

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