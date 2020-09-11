القبض على مقيم تورط بجرائم سطو وسلب المارة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيم، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت "بفضل الله " من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبةٍ ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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