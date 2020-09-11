انفجار يهزّ مستشفى بالدار البيضاء المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني



اهتزت أحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء المغربية، ليلة الخميس، على وقع انفجار مهول لقنينات غاز، ما خلف هلعا كبيرا في صفوف المرضى والممرضين وجيران المؤسسة الاستشفائية.

وخلف الحريق بالمستشفى المتواجد بشارع إدريس السلاوي خسائر مادية بالطابق السلفي لهذه المؤسسة الاستشفائية، بحسب "هسبريس".

ولاذ المرضى والممرضون والعاملون بالمصحة بالفرار من المكان للنجاة بحياتهم؛ فيما حل بعض أقارب المرضى بعد سماعهم الخبر للاطمئنان على ذويهم.

وانتقلت السلطات المحلية للدار البيضاء إلى مكان الحادث فور إشعارها به، رفقة المصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية، لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم العمل على نقل نزلاء المستشفى نحو مؤسسات استشفائية أخرى لاستكمال العلاج، ومن بينهم شخصان كانا بوحدة العناية المركزة.

وأكدت السلطات المحلية أنه جرى فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن ظروف وأسباب الحادث.

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