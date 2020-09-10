يسرق النقود ليوزعها على الفقراء

المصدر: البيان الإلكتروني

احتجز رجال الشرطة ببلدة بري أرغونسك في إقليم زابايكاليه الروسي بشرق سيبيريا رجلا يبلغ من العمر 23 عاما سرق خزنة متجر فيها 800 ألف روبل (ما يقل عن 10000 يورو)، ثم وزعها على الفقراء.

وجاء في بيان نشرته إدارة الشرطة في الإقليم أن مجهولين اقتحموا متجرا وسرقوا 3 أجهزة لاب توب وخزنة بها 800 ألف روبل، ثم احتجز رجال الشرطة الرجل البالغ من العمر 23 عاما من أهالي قرية نوفوتسوروخايتوي بمنطقة بري أرغون. وفقا لروسيا اليوم.

واتضح أن الرجل وزع قبل ذلك بعض الأموال المسروقة على الفقراء كصدقات، ثم وضع أموالا أخرى في صندوق التبرعات.

وقد صادرت الشرطة ما تبقى لديه من الأموال بمبلغ 57 ألف روبل.

وقد اعترف الرجل بالسرقة وقال إنه دخل المتجر عبر نافذة مكسورة في بناية ملحقة بالمتجر.

وجاء في البيان أن الرجل لم يتهم سابقا بارتكاب أية جرائم.

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