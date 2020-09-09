مدرب اسكواش يهتك عرض 3 فتيات تحت التهديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر النائب العام المصري قراراً بإحالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية إلى محكمة الجنايات؛ لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنها تلقت كتاباً من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

وأضاف البيان أن الفتيات آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلاً مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقاً بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط المتهم لاستجوابه فأقر في التحقيقات بهتك عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة، منكراً تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه على ثلاثتهن بالقوة مستغلاً ضعفهن وصغر أعمارهن.

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