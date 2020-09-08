حقيقة وفاة شاب في مصر بعد إلقاء القبض عليه

المصدر: البيان الإلكتروني

طلبت النيابة الكلية بجنوب الجيزة في مصر التحقيقات في وفاة شاب بعد إلقاء القبض عليه لتورطه في مشاجرة بمنطقة المنيب، موجهةً بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير وافٍ عن ملابسات الوفاة.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات التي رصدت الواقعة، مستدعيةً الشهود وضابطاً وأفراداً من قسم شرطة الجيزة، حسبما نشرت صحيفة "الشروق" المصرية اليوم.

وكان بلاغ ورد إلى ضباط مباحث قسم الشرطة بوقوع مشاجرة بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين الشاب المتوفى، ويدعى إسلام، بصحبة شقيقه مع طرف آخر، وحُرر محضر بالواقعة.

وأوضح مصدر أمني أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة، تدخل إثرها بقية الأطراف وتعدوا على بعضهم بالضرب.

وذكر المصدر أنه تم ضبط المتشاجرين بعد إصابة أحدهم بإعياء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتوفي أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.

وبسؤال شقيق المتوفى، لم يتهم أحداً بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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