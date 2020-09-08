سائق إسعاف يغتصب مصابة بكورونا أثناء نقلها إلى المستشفى في الهند

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا للاغتصاب من قبل سائق سيارة إسعاف وهي في طريقها إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كوفيد 19.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في ولاية كيرلا بمنطقة (Pathanamthitta) حين هاجم السائق المدعو ف. نوفل، 27 عاما، الفتاة داخل سيارة الإسعاف مساء السبت الماضي.

وذكرت الشرطة أن السائق معتاد على الإجرام وسجلت ضده عدة قضايا جنائية، وأوضحت بأنه لم يقدم شهادة حسن السلوك والخلو من السوابق عند التحاقه بوظيفة سائق إسعاف.

وذكرت صحيفة بنغالور ميرور أن السائق انتقل السبت، إلى منطقة معزولة وأزال معدات الوقاية الشخصية واغتصب الفتاة في حوالي الساعة 10 مساءً.

وقالت الفتاة أن السائق هددها حتى لا تكشف عن الحادثة عند الوصول إلى المستشفى، ولكن فور وصولها أخبرت الموظفين وتم القبض على السائق صباح الأحد.

ووصف وزير الصحة كيه كيه شيلاجا الهجوم في ولاية كيرالا بأنه "مروع" و "غير إنساني".

والهجوم هو الأحدث في سلسلة الجرائم الجنسية المتكررة في الهند. ففي الأسبوع الماضي، تعرضت فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات للاغتصاب والخنق في ثالث حادثة للعنف الجنسي في منطقة لاكيمبور بولاية أوتار براديش، في غضون 20 يومًا.

وفي أوائل الشهر الماضي، تعرضت فتاة صماء تبلغ من العمر 14 عامًا للاغتصاب والقتل. في مدرسة أوتريتا الإعدادية في خيروندا.

وتم إنشاء منظمة لحماية المرأة والأطفال مؤخرًا من قبل حكومة الولاية في أعقاب موجة الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال.

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