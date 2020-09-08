بالصور.. تحتجز والدها الثمانيني في غرفة "قذرة" وتجبره على النوم فوق إطار خشبي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أنقذ ضباط الشرطة مسنا يبلغ من العمر 87 عامًا احتجزته ابنته بالقوة في منزلها بوسط المكسيك.

واكتشف رجال الشرطة الحادثة المروعة الخميس الماضي عندما حضروا إلى المنزل الواقع بمدينة سيلايا، غواناخواتو بموجب مذكرة توقيف بحق ابنته ليتيسيا البالغة من العمر 54 عامًا، لاستعادة بضائع غير مدفوعة.

وأثناء إزالة بعض البضائع من المنزل، سمع رجال الشرطة صرخات تصدر من إحدى غرف النوم، حيث وجدوا والدها المسن بونيفاسيو.

وأظهرت الصور التي نشرتها شرطة سيلايا ظروف غرفة النوم القاتمة حيث تناثرت الزجاجات والقمامة على الأرض وكانت الملابس المتسخة ملقاة على هيكل السرير، وفقاً لموقع "الديلي ميل".

وأُجبر المسن بونيفاسيو على النوم في الجزء السفلي من إطار سرير خشبي بطابقين دون مرتبة.

وتم نقل الرجل المسن، الذي كان يعاني من حالة مرضية غير معروفة في ساقيه، من منزل ابنته إلى عيادة طبية محلية ثم إلى ملجأ لكبار السن في المدينة.

وتم القبض على ليتيسيا، ولم يعلن المدعي العام حتى الآن ما إذا كان سيتم توجيه أي تهم ضدها.

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