مشاهد فاجعة.. مدينة سودانية تغوص في المياه الفيضانات

المصدر: البيان الإلكتروني

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً فاجعة لمدينة طوكر شرقي السودان وقد بدت عائمة في المياه من جراء فيضان خور بركة.

ووصلت أعداد الأسر العالقة إلى 5000 أسرة و انهيار مئات المنازل عقب الارتفاع الكبير في مياه خور بركة الموسمي المنحدر من المرتفعات الإريترية نحو شرق السودان، بحسب صحيفة "السوداني".

وأصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي “الخميس” الماضي أمر طواريء بإعلان المدينة منطقة كوارث طبيعية.

وشوهد المئات من السكان في مجموعات مشياً على الأقدام وعلى عربات الكارو واللواري وقد نزحوا منها بعد أن غاصت مدينتهم بما فيها من ممتلكاتهم في المياه.

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